Mourãoenses fazem história na final do Festival Paranaense de Xadrez

A delegação da Associação Mourãoense de Xadrez, liderada pelo do técnico Osvaldo C. Gonçalves de Andrade, brilhou no último domingo, 26, na final do Festival Paranaense de Xadrez, realizada na cidade de São José dos Pinhais.

A final do torneio reúne os melhores enxadristas do estado. A delegação mourãoense foi composta por 32 integrantes, sendo uma das maiores da competição e deu um verdadeiro show de desempenho, trazendo diversas medalhas e troféus.

Este excelente resultado é fruto da forte parceria entre a Fundação de Esportes de Campo Mourão e a AMX, que também possibilita – junto com a Fundação EDUCERE – o trabalho nas escolas do município.

Os principais destaques vão para a categoria sub12 feminino, onde todo o pódio ficou com as atletas da AMX, garantindo o terceiro lugar no feminino geral, à cidade de Campo Mourão, são elas:

1ª colocada e atual bi-campeã da competição, Natália de Oliveira Biazon;

2ª colocada, Maria Luíza Moura, que em sua primeira edição já alcançou o vice-campeonato e

3ª colocada, Isis E. Roeder dos Santos, que tem se destacado entre as melhores atletas do estado.

MASCULINO

No masculino geral, a equipe alcançou o quinto lugar, ficando à frente de cidades como Maringá e Ponta Grossa, destacando-se o enxadrista Vinícius Tuma – da categoria sub8 – com o vice campeonato.

“Este resultado vem para coroar um trabalho iniciado vários anos atrás e que promete trazer cada vez mais bons frutos, a nível regional, estadual e nacional”, afirmou Sandro Covalchuk – presidente da AMX, que também mencionou a importância e relevância da sólida parceria com atores de peso como Coamo, Grupo Integrado, Fundação Educere, Fecame demais patrocinadores.

Classificação dos atletas de Campo Mourão/AMX por categoria:

Sub8 masculino:

Vinícius Tuma Soares – 2° lugar.

Sub10 masculino:

Samuel Pires de Lara – 4° lugar;

Anthony Alves Avelhaneda,m – 19° lugar;

Lucas Barbieri de Paolis – 25° lugar;

Thalles Corassari Vilas Boas – 31° lugar.

Sub12 masculino:

Rafael Tuma Soares – 5° lugar;

Pedro Gomes Castanha Filho – 11° lugar;

Felipe Pires de Lara – 29° lugar.

Sub12 feminino:

Natália de Oliveira Biazon – 1° lugar;

Maria Luíza Moura – 2° lugar;

Isis Eduarda Roeder dos Santos -3° lugar;

Heloise De Oliveira Biazon – 7° lugar;

Julia Roeder Teixeira Gomes – 10° lugar;

Leticia Corassari Vilas Boas – 15° lugar;

Graziele Berbet da Silva – 16° lugar.

Sub14 masculino:

Davi Pires de Lara – 13° lugar.

Sub16 feminino:

Rafaela Roeder Castanha – 14° lugar;

Danielly Coutinho – 18° lugar.

Sub18 masculino:

Lucas Matheus Coutinho – 25° lugar