A edição de inverno do festival gastronômico “Campo Mourão no Prato” termina neste domingo, 31. Iniciado no último dia 17, apenas nos três primeiros dias foram vendidos 3.136 pratos por 45 estabelecimentos.

Nesta edição um total de 96 empresas participam com a oferta de pelo menos um prato do cardápio ao preço único de R$ 29,90. Em 15 desses locais também é oferecido o coquetel especial do festival, outra inovação idealizada este ano, ao preço de R$ 24,90. Além do preço, as novidades a cada edição são atrativos para a clientela procurar os estabelecimentos participantes.

“Temos constatado que o festival é como uma safra, especialmente para pequenos empreendedores em sistema delivery, que a cada edição tem nos procurado para participar”, ressalta o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Campo Mourão, Eduardo Akira Azuma.

O festival é resultado de uma iniciativa da prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Acicam, Unespar/curso de Turismo, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e Sebrae. Mais informações no perfil oficial do festival no Instagram: @cmnoprato