Homem é preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar

Durante motopatrulhamento realizada por volta da 20h dessa quarta-feira, 7, a equipe Rocam prendeu um homem por tráfico de drogas, no jardim Tropical. Os policiais faziam rondas na avenida Prefeito Viriato de Souza Filho (imediações do cruzamento com avenida Natureza), quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita pilotando uma motocicleta Honda/CG 150 em alta velocidade.

O condutor estaria com um volume atípico na região de cintura, segundo a PM. Os policiais deram voz de abordagem, mas inicialmente o rapaz se recusou a acatar as ordens.

Ele parou em frente a uma casa, e em seguida jogou um objeto que estaria na sua linha de cintura para o interior do terreno de seu imóvel, apresentando ainda resistência em acatar as orientações da equipe policial, sendo necessário o uso das técnicas de imobilização para a contenção do homem e a realização da busca pessoal.

Ao encontrar o papelote jogado no quintal, a equipe policial constatou que havia duas porções de cocaína, totalizando 36 gramas. Uma mulher que estava na casa confirmou que o rapaz morava no local.

Ela autorizou que os policiais revistassem o imóvel, mas nada mais de ilícito foi apreendido na casa. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e autuado por tráfico de drogas.