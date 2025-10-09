Ato cívico e show vão marcar 78 anos de Campo Mourão nesta sexta-feira

Um ato cívico em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro nesta sexta-feira (10), às 8h30, vai marcar o aniversário de 78 de emancipação política de Campo Mourão. À noite, às 21 horas, será realizado show com a dupla Clayton e Romário, na Praça São José. Já o feriado municipal será na segunda-feira, dia 13, conforme previsto na legislação municipal.

A cerimônia, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, terá a presença de autoridades e lideranças do município, bem como da Banda Lincon, da Casa da Música, responsável pela execução dos hinos. Durante o evento também será entregue a premiação a três alunas dos terceiros anos de escolas municipais vencedoras do concurso “Imagine o amanhã da nossa Campo Mourão, repleta de oportunidades, inovação e muita prosperidade a todos”. O concurso foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação.

HISTÓRIA – Campo Mourão ganhou esse nome em homenagem a Dom Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, que foi governador da Capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. A região foi oficialmente reconhecida entre o final de 1769 e o início de 1770 por uma expedição comandada pelo coronel Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, por ordem de Mourão. O campo aberto foi então oficialmente batizado de Campos do Mourão.

A partir de 1903, a família de José Luiz Pereira estabeleceu-se definitivamente nos Campos do Mourão. Nas décadas seguintes, outras famílias se uniram ao núcleo pioneiro e aos poucos surgiram as primeiras construções. A Vila de Campo Mourão foi fundada em 6 de outubro de 1940, e foi emancipada do município de Pitanga em 11 de outubro de 1947, por meio da Lei nº 2, sancionada pelo governador Moysés Lupion.

Atualmente Campo Mourão conta com cerca de 105 mil habitantes, enfrenta os desafios de uma cidade de médio porte, repensando sua estrutura urbana com foco na qualidade de vida e inclusão. Cidade acolhedora, formada por brasileiros de diversas regiões e imigrantes de várias partes do mundo.