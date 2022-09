Ato cívico da Independência será no 11º BPM nesta quarta-feira

A solenidade cívica em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7), será no pátio do 11º BPM, a partir das 8 horas. Além da corporação militar e autoridades do município, estão confirmados o Tiro de Guerra, Clube de Desbravadores, Colégio Unicampo e Ordem De Molay.

“Essa será a única solenidade oficial nesta data que tem participação da administração do município”, esclarece o coordenador geral de governo, Carlos Alberto Facco.

O objetivo do ato cívico é celebrar o “Dia da Pátria”, realçando o espírito cívico do povo brasileiro. A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1882, portanto este ano é comemorado o bicentenário desse acontecimento.