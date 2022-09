Após suspensão do piso nacional da enfermagem, sindicatos farão mobilização em Campo Mourão

A decisão de suspensão do Piso Nacional da Enfermagem pelo ministro do Superior Tribunal Federal Roberto Barroso no domingo (4) gerou mobilização e diversas ações dos Sindicatos que representam os trabalhadores. Em Campo Mourão, haverá uma manifestação na sexta-feira, dia 9, a partir das 11h.

O Piso Nacional da Enfermagem é uma conquista histórica da categoria, foi aprovado com amplo debate e mobilização junto aos deputados e senadores em Julho deste ano, sendo sancionado pelo Governo Federal em Agosto.

A lei estabeleceu a remuneração de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem, e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras.

Porém no domingo, em decisão monocrática, o ministro do STJ Roberto Barroso suspendeu o piso, na véspera do seu primeiro pagamento. Na sexta, dia 9, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar essa decisão que suspendeu o piso, onde os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico que ficará aberto o dia 16 de setembro.

Neste período, diversas ações serão realizadas. A manifestação em Campo Mourão terá início às 11h, na Praça São José e foi convocado pelo Fórum Nacional e Estadual das entidades representativas da Enfermagem.

Veja no site: https://sindiscam.org.br/todos/2022/apos-suspensao-do-piso-nacional-da-enfermagem-sindicatos-farao-mobilizacao-em-campo-mourao/