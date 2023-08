Ato cívico abrirá Semana da Pátria na sexta-feira. Desfile será dia 7

A abertura da Semana da Pátria, na próxima sexta-feira (1º), será marcada por uma solenidade cívica em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro. O evento terá a presença do prefeito Tauillo Tezelli e autoridades municipais, como representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra.

As comemorações do aniversário da Independência do Brasil terá alunos do Colégio Militar Unicampo, execução do Hino Nacional Brasileiro e hasteamento das bandeiras. A programação da Semana da Pátria prevê ainda atos cívicos nas escolas municipais.

No dia 7, feriado nacional, será realizado desfile na Avenida Irmãos Pereira, com alunos da rede municipal e particular, além de corporações militares. No dia 8 de setembro, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, conforme já previsto em decreto publicado no início do ano.