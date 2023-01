Atleta paralímpico com deficiência visual consegue bolsa de 100 por cento em Direito

Depois de conquistar resultados expressivos na piscina, o atleta da equipe de natação Paralímpica de Campo Mourão, Jonatá Rodrigo Coutinho, deu mais um passo para realizar outro sonho: se tornar advogado. Rodrigo, que é cego, ganhou uma bolsa de 100 por cento no curso de Direito do Centro Universitário Integrado.

A inscrição para a bolsa de estudos foi possível graças aos resultados obtidos por ele nas competições do ano passado. No Meeting de ParaNatação Loterias Caixa em Curitiba, ele conquistou ouro no 100 peito e Bronze nos 50 livre. No Parajap’s (Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná), foi ouro nos 100 metros peito e prata nos 50 livre.

Atualmente 39 atletas que representam o município em várias modalidades são beneficiados por bolsas graças a parceria entre a Fecam e o Centro Universitário Integrado. “Estou muito feliz e agora é estudar e treinar bastante. Ser advogado é algo que eu quero muito, por isso agradeço ao professor Marcelo e a equipe da Fecam que foram muito importantes nessa conquista. O esporte transforma as pessoas para o bem”, frisa Rodrigo, que começou na Paranatação no início do ano passado.

A história do jovem com o esporte começou quando esteve na Fecam para doar um kimono de Judô que não usava mais. “Convidei-o para participar do Projeto S – Natação Paralímpica na Piscina Municipal. Anotei o número do celular e mandei um áudio com o endereço. Ele foi no dia seguinte e começou a participar dos treinamentos no início do ano passado”, relata a diretora da Fecam, Luciane Luz.