Centro Universitário realiza concurso de bolsas para graduação

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai ofertar bolsas de estudos de até 100% em cursos de graduação. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.grupointegrado.br/ concursodebolsas até às 17h do dia 27 de janeiro. A prova será aplicada no dia seguinte (28), de forma online, das 13 às 17h.

Ao todo, são ofertadas 22 bolsas de estudos em cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial, EAD e os descontos são válidos até a conclusão do curso.

Na modalidade presencial são concedidas bolsas nos cursos de Engenharia Civil, Fisioterapia, Administração, Medicina Veterinária, Direito, Educação Física (Bacharelado), Engenharia de Produção, Ciências Contábeis e Tecnologia em Marketing.

No EAD há bolsas para os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Mídias Digitais, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Já na modalidade semipresencial, as bolsas estão disponíveis para os cursos de Agronomia, Educação Física, Nutrição e Tecnologia em Estética e Cosmética.

TRADIÇÃO E QUALIDADE

Em atividade há mais de 20 anos, o Centro Universitário Integrado oferece ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais. Para isso, a instituição conta com infraestrutura moderna, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente são oferecidos 24 cursos de graduação presencial, incluindo Medicina e Odontologia, 28 cursos de graduação EAD, 4 cursos de graduação semipresencial e mais de 120 cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.