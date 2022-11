Copa do Mundo: Seleção quase completa para os treinos em Turim

A Seleção Brasileira está quase completa para os treinamentos em Turim antes da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Dos 26 convocados para o Mundial, 24 já estão na Itália e participarão do primeiro treinamento nesta segunda-feira (14) no Centro de Treinamentos da Juventus Continassa.

Os primeiros a chegarem foram o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o centroavante Pedro, que atuam no futebol brasileiro e vieram com a comissão técnica no sábado à noite, com desembarque na Itália no domingo.

Nesta segunda-feira, os atletas que defendem clubes europeus começaram a se apresentar pela manhã. Os dois primeiros a chegar foram o zagueiro Eder Militão e o atacante Vinicius Junior, ambos do Real Madrid e que estavam na Espanha.

Da Inglaterra, país com mais jogadores na Seleção Brasileira, vieram 14 atletas, que chegaram juntos e fecharam a primeira parte.

O primeiro treino está marcado para às 16 horas, horário local. O grupo ficará completo no fim da tarde, com a chegada do zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar.

A viagem para o Catar está marcada para o sábado, dia 19, cinco dias antes da estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 contra a Sérvia, na quinta-feira, 24, às 16h (horário de Brasília) .

Fonte: cbf.com.br