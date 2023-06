Atividades físicas, de trânsito, ambiental e de saúde movimentaram Praça São José

A manhã desta quarta-feira (31) foi de muita movimentação na Praça São José, em Campo Mourão. No mesmo local foram desenvolvidas várias atividades pelo município, como encerramento do Maio Amarelo no trânsito, vacinação e testes rápidos, troca de mudas de árvores por ração animal, além do Dia do Desafio, em parceria com o Sesc.

Para o encerramento da campanha de trânsito Maio Amarelo foram realizadas simulações de capotamento e da importância do uso do cinto de segurança. Estudantes participaram das atividades, coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e parceiros. Durante o mês várias ações de conscientização foram realizadas.

A Secretaria da Saúde teve espaço para vacinação contra gripe (encerramento da campanha nacional), além de testes rápidos e aferição da pressão arterial. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal fez a abertura da Semana do Meio Ambiente com troca de muda por ração. Até a próxima semana estão programadas várias ações, como trilhas, plantio de árvores em escolas e parques, palestras e oficinas nas escolas.

Para marcar o Dia do Desafio realizado pelo Sesc, servidores do município participaram de uma atividade física no início de expediente da prefeitura. Na praça alunos e público presente também praticaram exercícios por alguns minutos orientados por uma instrutora do Sesc.