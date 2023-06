Sábado com as lojas abertas até às 17 horas em Campo Mourão

Neste sábado (3/6), o primeiro de junho, o comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial, com o atendimento dos consumidores até às 17 horas. Tradicionalmente, o comércio mourãoense permanece aberto em horário estendido nos dois primeiros sábados de cada mês.

A população de Campo Mourão já se acostumou com o funcionamento das lojas até o final da tarde nos primeiros sábados do mês e muitos programam-se para ir às compras nesses dias, aproveitando a maior disponibilidade de tempo. Assim evitam a correria do dia a dia, sobretudo para aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial. O horário especial também atrai muitos consumidores de cidades vizinhas, contribuindo para consolidar a cidade como polo comercial regional.

Além do horário dilatado de funcionamento, também a chegada do frio deve ajudar a fomentar as vendas do comércio neste sábado. Nas vitrines das lojas, as roupas de inverno já são o destaque e os comerciantes mostram-se otimistas. Outro fator que deve contribuir para o fomento das vendas na primeira quinzena de junho é o Dia dos Namorados.

Segundo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR, 47 por cento dos paranaenses pretendem presentear alguém especial no Dia dos Namorados. Os homens são os mais propensos a presentear, com 51,1 por cento de respostas afirmativas, ante 43,1 por cento de mulheres que planejam comprar um presente para seu par.

De acordo com a sondagem, são os homens que gastarão mais com o presente, em média R$ 184,04. Já o tíquete médio feminino será de R$ 137,80. De modo geral, o tíquete médio do Dia dos Namorados subiu esse ano, passando de R$ 147,97 em 2022 para R$ 162,22, principalmente por causa da pretensão de presentear masculina.

Na análise por faixa de valor, 40,5 por cento das mulheres ouvidas pela sondagem planejam gastar até R$ 100,00, ante 25,5 por cento de homens que intencionam investir até esse mesmo valor. Os homens são os que pretendem comprar os presentes mais caros: 23,4 por cento devem gastar entre R$ 201,00 e R$ 300,00 e 14,9 por cento vão desembolsar mais de R$ 300,00 para agradar a quem ama. Entre as mulheres, apenas 3,6 por cento intencionam gastar entre R$ 201,00 e R$ 300,00 e 7,1 por cento planejam investir mais de R$ 300,00 em um presente.