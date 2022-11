“Atividades Culturais – Campo Mourão Cidade Natal/2023” aprovado em Brasília

Já foi aprovado pela Secretaria Especial da Cultural, órgão ligado ao Ministério do Turismo, o projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal” para 2023. Com a recente aprovação, a executora do projeto – a Associação Sou Arte (ASA) – já pode iniciar a busca de patrocinadores através da Lei de Incentivo à Cultura para a realização do projeto no final do próximo ano.

O anúncio da aprovação foi feito pela coordenadora geral do projeto, Edilaine Maria de Castro, durante a solenidade de lançamento oficial do projeto cultural “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Ela também adiantou que uma empresa já confirmou patrocínio para 2023 – a Fertipar Fertilizantes – e conclamou outras empresas que tradicionalmente são parceiras no projeto a aderir o quanto antes para que seja viabilizada a meta de realizar o maior e mais arrojado “Campo Mourão – Cidade Natal” da história.

Ampliar as atividades disponibilizadas a população, introduzir inovações e investir em melhorias nos eventos já tradicionais na programação são algumas das diretrizes traçadas para 2023. Será a sexta edição do projeto que revolucionou o Natal de Campo Mourão através do desenvolvimento de ações de cunho cultural. A primeira edição foi em 2017 e no ano passado não aconteceu devido a entraves burocráticos decorrentes da pandemia de Covid-19.

ESTE ANO

A programação para o público do projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal/2022” começa na noite de 3 de dezembro, na praça da Catedral de São José, com a apresentação de espetáculo da Associação Sou Arte que vai culminar com a chegada do Papai Noel. Na sequência, a produção será encenada nas praças do Japão (jardim Tropical) e Alvorada (jardim Lar Paraná).

A programação inclui ainda cortejo pela avenida Irmãos Pereira, Mostra Cultural, carreata e Quintal do Noel, entre muitas outras atrações.

Os patrocinadores, neste ano, são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).