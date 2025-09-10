Natal Cultural de Campo Mourão será lançado na próxima segunda-feira

Foi marcado para o próximo dia 15 (segunda-feira), o lançamento oficial pela Associação Sou Arte (ASA) do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2025. O evento será realizado no auditório do Colégio Integrado, a partir das 10 horas, com a presença de autoridades, representantes das empresas patrocinadoras e de entidades parceiras, profissionais da imprensa e lideranças locais.

Será a oitava edição do projeto lançado em 2017 e que revolucionou as comemorações natalinas em Campo Mourão, marcadas agora pelo conteúdo cultural e a preservação e difusão das tradições referentes a data. A estimativa é de que cerca de 128 mil pessoas tenham participado da programação no ano passado e o projeto tornou Campo Mourão em referência do interior do Estado em termos de comemorações natalinas.

Os preparativos já estão em andamento e a programação deste ano vai se estender de 22 de novembro a 23 de dezembro. Uma vez mais serão realizados eventos na região central da cidade e também nos bairros. A abertura da programação, com a apresentação de espetáculo pela trupe profissional da Associação Sou Arte, a chegada do Papai Noel e outras atrações, será no dia 22 de novembro, na praça da Catedral de São José. Em seguida, o espetáculo – também com a presença do Papai Noel – será encenado nos bairros: dia 24 – praça Alvorada (jardim Lar Paraná); dia 25 – praça do Japão (jardim Tropical); dia 27 – Parque das Torres (jardim Cidade Nova).

O tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, no centro da cidade, está marcado para a noite de 7 de dezembro. Já no dia 11 acontecerá a carreata natalina, que vai sair da zona sul da cidade e percorrerá vias públicas de bairros das Asa Leste e Oeste, passando pela zona Norte.

A última atração da programação é a Mostra Cultural, que será realizada de 19 a 23 de dezembro, na praça São José, com apresentações gratuitas todas as noites. Os quatro logradouros públicos onde acontecerão os espetáculos receberão ambientação natalina, que ficará aberta à visitação do público até o início de janeiro de 2026.

O projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal é uma realização do Ministério da Cultura – Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A execução é da Associação Sou Arte. A edição deste ano já conta com o patrocínio do Grupo Fertipar, Coamo Agroindustrial Cooperativa, Itaipu Engenharia, Paraná Supermercados, Grupo Integrado e Unimed Campo Mourão. Tem ainda o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Município de Campo Mourão.