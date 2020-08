Atendimento restrito no Cemitério, e Junta Militar fechada por 10 dias

Por um prazo de 10 dias, o atendimento na administração do Cemitério Municipal só será realizado para sepultamentos e guias de liberação. O motivo é que uma servidora do local apresentou teste positivo para Covid-19 e a equipe de serviço encontra-se em quarentena. Enquanto durar a pandemia de Coronavírus também está suspenso o recadastramento de lotes, realizado geralmente a cada cinco anos.

Segundo a procuradora geral do município, Alessandra Chiroli, para manter o atendimento de sepultamentos e guias de liberação, foi necessário remanejar um servidor que atendia provisoriamente, a Junta do Serviço Militar (JSM), na sede da Secretaria de Ação Social. Já a servidora titular da JSM está licenciada para a campanha eleitoral.

Por esse motivo, a JSM estará fechada nesse período. O atendimento presencial deverá ser retomado no dia 8 de setembro. “Os jovens que necessitarem do serviço presencial e não puderem aguardar podem procurar as Juntas Militares de cidades vizinhas, como Peabiru e Araruna”, orienta a procuradora, ao lembrar que o serviço é ligado ao sistema do Ministério da Defesa.