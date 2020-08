Paróquia de Peabiru vai realizar o Carneiro ao Vinho Drive Thru

Assim como vem acontecendo em outros municípios, por conta da pandemia do novo coronavírus, Peabiru também terá o Carneiro ao Vinho no sistema Drive Thru, no próximo domingo (30). Por conta da pandemia da covid-19, o município não realiza a tradicional festa.

O evento está sendo organizado pela paróquia São João Batista e pelo Lions Club, que prepara o prato típico do município. Foram colocados à venda, 1 mil convites, ao preço de R$ 40,00 cada um.

SERVIÇO

Interessados poderão entrar em contato com a secretaria paroquial (telefone 3531-2025), ou pelo celular 9 9753 4692. O valor arrecadado será em prol da igreja, que este ano não pode realizar a tradicional Festa de São João Batista. Combo acompanha arroz com purê/salada/farofa/pirão e carneiro ao molho de vinho. Os combos serão entregues no salão paroquial, a partir das 11h.

LEITÃO MATURADO

Também estão à venda os convites para o Leitão Maturado Drive Thru – prato típico de Goioerê – no próximo dia 13 de setembro, no Celebra Eventos, em Campo Mourão. O valor do combo individual é de R$ 30,00.

Parte da renda será destinada ao Projeto Renovação/Centro de Tratamento de Dependentes Químicos. Combos serão limitados e vendas somente antecipada, na Fiorella e Celebra Eventos. Disk entrega: 99925-2268 Carlinhos.