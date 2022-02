Atendimento presencial no Procon deverá ser agendado

O Procon de Campo Mourão passou a atender o consumidor de forma presencial apenas por agendamento, que deve ser feito pelo telefone 1512. Os serviços do órgão de defesa do consumidor também estão disponíveis pela plataforma www.consumidor.gov.br.

“No momento estamos com três servidores afastados, dos quais um já confirmado e outros dois suspeitos de Covid. E justamente os que fazem o atendimento na recepção do Procon. Então adotamos essa medida não apenas em função de estarmos com o quadro de funcionários reduzido quase pela metade, mas especialmente para segurança da Saúde dos próprios consumidores”, justifica o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Ele acrescenta que a medida será adotada por tempo indeterminado e

que só serão agendados para atendimento presencial os casos que não possam ser resolvidos pela plataforma on line. “Pela internet e telefone o consumidor estará mais protegido de um ambiente com risco de contaminação em razão de aglomeração”, reforça o diretor.