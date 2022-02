No ritmo de Marcos Leonardo, Santos supera o Corinthians no Paulista

O primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2022 terminou com vitória de 2 a 1 do Santos sobre o Corinthians graças ao brilho de um jovem atacante, Marcos Leonardo. O garoto de 18 anos marcou os dois gols do Peixe na partida disputada nesta quarta-feira (2) na Neo Química Arena, em São Paulo, válida pela 3ª rodada da competição.

Com esta vitória a equipe da Vila Belmiro assumiu a ponta da classificação do Grupo D com 4 pontos conquistados. Já o Timão permaneceu em primeiro do Grupo A mesmo com o revés.

Após um primeiro tempo amarrado, no qual o Corinthians encontrou alguns espaços nos minutos finais, inclusive acertando uma bola na trave com Renato Augusto, o time da casa conseguiu abrir o placar aos 6 minutos da etapa final graças a gols de Jô.

Porém, quando parecia que o Timão encaminhava a vitória, Marcos Leonardo começou a brilhar. Aos 19 minutos Marcos Guilherme tocou para o jovem camisa 9, que se livrou de três marcadores com um único drible e finalizou de bico para bater cruzado.

Três minutos depois o juiz assinalou pênalti para o Santos, após João Victor cometer falta em Marcos Leonardo dentro da área. O camisa 9 foi para a cobrança e garantiu a vitória do Peixe.

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo domingo (6), com o Santos visitando o Guarani e o Corinthians enfrentando o Ituano.