Atendimento a autistas recebe 100 por cento de aprovação de familiares

“Qual seu nível de satisfação em relação ao atendimento ofertado pelo AMPARA?”. Essa foi uma das perguntas do questionário respondido pelos familiares de crianças autistas atendidas no Centro Especializado (AMPARA). Inaugurado em abril do ano passado, o local é destinado ao atendimento exclusivo ao autismo.

Todos os familiares que responderam a pergunta aprovaram o atendimento. Também é de 100 por cento o nível de satisfação em relação a estrutura e localização do imóvel, que fica na área central, próximo da Secretaria Municipal de Saúde. Um total de 87,5 por cento afirmaram que o paciente evoluiu a partir do atendimento especializado.

“Só tenho a agradecer, pois meu filho cada dia que passa vem mostrando melhoras. Sou muito grata a todos pelo carinho e cuidado com ele. São todos muito atenciosos. Maravilhoso atendimento sempre com muito amor e disponíveis para ouvir e aconselhar. A melhora do meu filho foi extremamente significativa”, escreveu uma das mães que responderam o questionário.

O AMPARA é uma clínica estruturada para o acompanhamento gratuito não apenas da criança com o espectro do autismo como da família. Antes de ser instalado, esse atendimento era feito por convênios com clínicas particulares e na APAE.