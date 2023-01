Veiculo tomado de assalto em CM é recuperado em Araruna

Um veículo GM/Astra que havia sido tomado de assalto na manhã de ontem, na área central de Campo Mourão, foi recuperado pela Polícia Militar durante a tarde, no distrito de São Geraldo, no município de Araruna.

O veículo foi guinchado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. A vítima relatou que foi rendida por bandidos enquanto aguardava na frente da casa de um amigo.

Segundo o dono do carro, eram quatro homens em um Astra de cor preta. Um deles estava armado com uma pistola e deu voz de assalto, saindo com o carro da vítima na sequência. O celular dele também foi levado durante e ação dos bandidos.