Atecam arrecada cerca de 90 cestas básicas para entidades de CM

Em comemoração ao Dia Municipal do Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), a Associação de Tiro Esportivo de Campo Mourão (Atecam) realizou na semana passada uma coleta de cestas básicas para beneficiar entidades do município.

Foram arrecadadas aproximadamente 90 cestas, as quais foram revertidas para as seguintes entidades: Lar Miriã; Lar dos Velhinhos; Casa de Apoio aos Doentes de Câncer; Comunidade Salvando Vidas; Lar Dona Jacira e famílias carentes do Lar Paraná.

As doações foram feitas de acordo com a necessidade de cada entidade atendida. A Atecam está localizada em um terreno cedido pelo município às margens da Estrada Boiadeira.

O principal objetivo da Atecam, é desenvolver e aperfeiçoar a prática de tiro ao alvo e tiro prático, bem com organizar competições, objetivando manter o intercâmbio desportivo, com as demais associações congêneres do país.

A Atecam foi fundada em de janeiro de 2001, e é utilizada constantemente para a prática de tiro esportiva, como também é utilizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Tiro de guerra, Tribunal de Justiça, e outros órgãos que necessitam da associação para seus treinamentos.