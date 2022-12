Novo contorno rodoviário em Peabiru é liberado ao tráfego de veículos

O novo contorno rodoviário de Peabiru, foi liberado ao tráfego de veículos na quinta-feira (22). Com seis quilômetros de extensão, a nova via conta com duas pistas em cada sentido, separadas por canteiro central, acostamentos e quatro viadutos.

O contorno liga a PR-317 ao norte da cidade com a PRC-158 ao sul, sendo uma alternativa para o tráfego de longa distância não cruzar o perímetro urbano do município, que tem cerca de 14 mil habitantes.

A obra deve ser totalmente concluída nos primeiros meses de 2023, restando apenas finalizar a implantação de dispositivos de drenagem e serviços complementares.

O Contorno de Peabiru estava previsto no antigo contrato de concessão de pedágio, não tendo sido realizada durante a sua vigência. A sua execução agora é possível graças a um acordo judicial entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e a concessionária, homologado pela Justiça Federal em 2021 e com parecer favorável do Ministério Público Federal.

O DER/PR acompanha e fiscaliza o andamento da obra, e permanece fazendo o mesmo nos outros dois contornos contemplados no mesmo acordo: Contorno de Jandaia do Sul, e o Contorno de Arapongas.