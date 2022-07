Associação dos Agrônomos completa 50 anos e sedia Congresso Paranaense

Começa nesta quarta-feira, 13, às 19 horas em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, o XX Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos do Paraná. O evento reunirá mais de 200 profissionais e estudantes de agronomia de várias regiões do Estado do Paraná.

Durante três dias, até na sexta-feira, 15, os participantes irão discutir temas de interesse da classe, como sustentabilidade do agronegócio, biotecnologia: passado, presente e futuro, agricultura 4.0, bioinsumos, importância da assistência técnica, extensão rural e pesquisa, entre outros.

50 ANOS

A organização é da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão que está completando este mês 50 anos de existência, sendo a quarta associação mais antiga do Paraná. A Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná também apoia e colabora na realização deste importante evento agronômico paranaense. O secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara será uma das autoridades presentes na abertura do Congresso Paranaense.

REFERÊNCIA

“O congresso estadual é muito importante para a atualização e desenvolvimento dos profissionais de agronomia. E temos a satisfação também de comemorar o jubileu de Ouro da nossa Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão. Nesses anos todos a nossa região tem sido referência na difusão de tecnologias inovadoras como o plantio direto, rotação de culturas e agricultura de precisão, agricultura 4.0. São 50 anos de muitas histórias e avanço em prol de uma agricultura sustentável”, afirma Roberto Bueno Silva, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão.