CM/Futsal recebe o Pato nesta quarta-feira pelo Paranaense

Em jogo que vale a permanência no G4 do Paranaense Série Ouro, Campo Mourão Futsal e Pato Branco se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo). Num verdadeiro confronto de “seis” pontos, se Campo Mourão vencer ratifica sua presença no bloco principal da classificação, enquanto que o Pato pode assumir a posição do time mourãoense, se conseguir superar o Carneirão dentro da Arena.

A tradicional rivalidade entre as duas equipes e a quantidade de jogos que podem distanciá-las na classificação, são ingredientes que apitam ainda mais o clássico paranaense. Campo Mourão é quarto colocado com 20 pontos em 12 jogos, e o Pato o sétimo lugar com os mesmos 20 pontos, mas como um jogo a menos.

Sem desfalques para o duelo isolado desta quarta-feira, Campo Mourão terá força máxima, para tentar vencer o time patobranquense. “Vamos enfrentar um adversário que tem um jogo de muita intensidade e precisamos conter este aspecto. Nossa meta é vencer para seguir no G4″, afirma o técnico mourãoense Juninho”.

Os ingressos podem ser adquiridos eletronicamente pelo site do Campo Mourão Futsal ou da Tickey. Basta acessar e garantir o convite para arquibancadas ou cadeiras.