Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show retorna com Aulas de Violão

A Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show, de Campo Mourão, voltou com as Aulas de Violão gratuitas para crianças carentes, após o período de pandemia. O atendimento as crianças é propiciado pela ajuda de cupons fiscais que a comunidade deposita nas urnas (em mercados, restaurantes).

As aulas acontecem no Jardim Tropical, nas segundas-feiras (8h30 às 10h30) e no Jardim Esperança – Santa Cruz, sempre também nas segundas-feiras, porém, no período da tarde, das 13h30 às 16h30.

“É importante a participação da comunidade para que possamos manter projetos como este. As atividades promovidas por esta associação são propiciadas com recursos da própria comunidade, por meio dos cupons fiscais do Programa Nota Paraná, e desde já, podemos dizer com muita segurança, que também a presença governamental para que possamos nos manter na ativa é de fundamental importância. As crianças têm aulas de violão, e temos instrutores que levam esta prática até ela, colaborando e muito com o desenvolvimento desta ação”, ressalta Edílson Marques Bizerra, Coordenador da Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show.

As aulas de violão acontecem por meio de uma parceria com o Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Assistência Social, que oferece o espaço físico e a seleção das crianças, enquanto a associação repassa os violões e paga o instrutor.