Padrasto persegue e agride enteada e amigo dela, em frente ao 11º BPM

Um homem detido acusado de agredir a enteada e um amigo dela que estavam em um veículo. O fato ocorreu no sábado, no jardim Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão.

A vítima relatou que estava parada dentro de um carro, próximo a um depósito de construção juntamente com um amigo, quando seu padrasto se aproximou e desferiu um soco no vidro do veiculo.

Os dois então saíram com o carro do local, porém o homem continuou a segui-los, momento em que o casal decidiu ir até o 11º Batalhão da Polícia Militar que ficava próximo dali para pedir ajuda.

Quando pararam em frente ao portão do 11º BPM, o padrasto também se aproximou com se carro e bateu na lateral do veiculo, causando avarias. Diante disso a jovem desceu do automóvel e o questionou sobre o porquê da perseguição.

Mas o homem partiu para cima dela e desferiu um tapa em seu rosto. O amigo da vítima tentou contê-lo, mas mesmo assim ele continuava por tentar agredi-la. A situação só foi controlada após os policiais perceberem o ocorrido.

O suspeito evadiu-se do local, porém foi localizado logo depois e negou que tivesse agredido a enteada. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os devidos esclarecimentos.