Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show recebe doação de violões para aulas de música em comunidades locais

A Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show foi agraciada com uma generosa doação de oito violões, provenientes do Clube da Cultura. Os instrumentos foram repassados pessoalmente pelo Diretor do Clube, Marco Antonio, e serão utilizados nas aulas de violão oferecidas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Jardim Tropical, ministradas pela Professora Tania Cristina, e do Jardim Santa Cruz, sob a orientação da Professora Creide de Andrade.

O ato de recebimento contou com a presença do Coordenador da Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show, Edilson Marques Bizerra, e do talentoso Professor de Violão Valtecler Rodrigues. Juntos, eles expressaram sua gratidão pela doação, reconhecendo o impacto positivo que esses instrumentos terão nas vidas dos alunos dessas comunidades locais.

As aulas de violão são parte essencial dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecidos pela associação. Essas iniciativas têm como objetivo proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico para crianças e jovens, promovendo a inclusão social e fortalecendo os laços comunitários.

A doação dos oito violões permitirá que mais estudantes tenham acesso a instrumentos musicais adequados, ampliando as possibilidades de aprendizado e expressão musical. Além disso, os professores envolvidos nas aulas de violão poderão melhorar sua metodologia e proporcionar uma experiência de ensino ainda mais enriquecedora.

A Associação de Evangelização Cristo é Nosso Show expressa profunda gratidão ao Clube da Cultura, ao Diretor Marco Antonio e a todos os envolvidos nessa iniciativa de solidariedade e apoio às atividades comunitárias. Essa doação demonstra o poder transformador da música e o compromisso em construir uma sociedade mais inclusiva e culturalmente rica.