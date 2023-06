Município repassa recursos para manter programa de castração

A administração municipal de Campo Mourão repassou nesta segunda-feira (12), R$ 340 mil referente a convênio anual com a Associação Protetora de Animais Independente (PAIS), destinados ao Programa de Castração (Castramóvel). O serviço não tem ônus para as famílias e o recurso para essa finalidade está previsto no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal.

O intuito do programa é ajudar a amenizar o grave problema do município, que é o aumento da população de animais errantes nas ruas, com esterilização, medicação pós-operatória, implantação de microchip de identificação, além de conscientização sobre tutela responsável. O serviço está sob a responsabilidade da PAIS por meio de chamamento público.

O atendimento nos bairros é voltado a animais pertencentes a famílias cadastradas em programas sociais do governo e com renda máxima de 2 salários mínimos. São castradas apenas fêmeas de todos os portes (um animal por família). Para a castração são realizadas inscrições prévias dos interessados por região da cidade.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou que a parceria com a associação permite amenizar o problema de animais errantes nas ruas. “O município não tem estrutura para realizar esse trabalho que não tem dia nem hora e, mesmo que tivesse, ficaria muito mais caro”, frisou o prefeito, ao lembra que está em fase final de construção um Centro Transitório de Animais que substituirá o antigo canil, na Vila Guarujá.