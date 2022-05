Com mais de 5 mil casos de dengue, Regional de Saúde intensifica fumacê

Com mais de cinco mil casos de dengue registrados na região da Comcam, 1.179 a mais em relação ao boletim divulgado na semana passada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a 11ª Regional de Saúde intensifica os trabalhos de combate ao mosquito transmissor, Aedes aegypti.

Segundo o chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, com o aumento dos casos na região o serviço com o carro do fumacê passou a atender mais cidades.

“Os municípios em estado mais crítico já receberam o fumacê, como foram os casos de Corumbataí do Sul, Terra Boa, Boa Esperança, Campo Mourão, e agora iniciamos também em Mamborê. São ações pesadas para tentar minimizar o avanço dessa doença”, disse Siqueira.

Segundo Siqueira, os cuidados com a dengue não pararam, mesmo durante a pandemia. “A questão da dengue é uma preocupação e mesmo durante a pandemia as equipes mantiveram o monitoramento”, afirmou.

Na região, a situação mais crítica é no município de Terra Boa, que lidera o ranking com 2.497 casos. Campo Mourão tem 762 e Ubiratã 428. Acima de 100 casos, estão: Boa Esperança (222); Corumbataí do Sul (394); Mamborê (137); Quarto Centenário (143).