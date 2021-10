Assistência Social fez confraternização para crianças e adolescentes atendidos

A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionou aos seus quase 250 atendidos dos sete Serviços de Convivência (6 a 14 anos), um mês de outubro voltado às festividades do Dia das Crianças. Foram organizados diversos momentos de confraternização, através da exploração do lúdico, das brincadeiras populares, dinâmicas, sorvete e guloseimas.

Em parceria com o Rotary Lago Azul e Cresol, foram entregues brinquedos, doces e oferecido sessão cinema no Cinemax, além de apresentação artística com a Associação Sou Arte. “Esse momento marca o retorno das atividades presencias com os coletivos, após longo período de atividades remotas devido a pandemia”, explicou a secretária municipal Márcia Calderan.