Moto furtada em Campo Mourão é recuperada em Cruzeiro do Oeste

Uma motocicleta Honda Biz 2021, que havia sido furtada em Campo Mourão, foi recuperada ontem à noite em Cruzeiro do Oeste. Policiais militares daquela cidade foram informados por meio de uma ligação anônima de que havia uma motocicleta suspeita em determinado endereço, próximo a um comércio.

Os policiais deslocaram até o local e abordaram um rapaz de 23 anos que estava ao lado da motocicleta. Após revista pessoal, durante checagem aos sistemas foi possível identificar que a motocicleta havia sido furtada no mesmo dia em Campo Mourão, por volta das 13h30.

O rapaz informou que viu a motocicleta em Campo Mourão estacionada com as chaves na ignição e que decidiu furtá-la, tendo como pretensão levá-la até a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com a motocicleta recuperada para a delegacia.