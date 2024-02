Assistência Social e Saúde no ritmo do Carnaval em Campo Mourão

A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza nesta semana matinês de carnaval para pessoas atendidas nos diversos serviços. Além de roda de conversa com idosos, adolescentes e crianças, foram realizadas brincadeiras dançantes. Equipe da Secretaria Municipal da Saúde aproveitou para realizar testes de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Nesta quinta-feira, o CREAS-POP (que atende pessoas em situação de rua) e CAPS- AD, vão desenvolver uma programação voltada a mostrar que é possível se divertir no Carnaval sem uso de álcool ou drogas.

No sábado, dia 10, o Carnaval da Saúde terá 100 atendimentos de pacientes que necessitam de cirurgia de catarata pterígio, na clínica Oftalcam. Também serão realizadas consultas agendadas no Centro de Especialidades, no Lar Paraná, das 7h30 às 12 horas.