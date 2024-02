Saúde reforça necessidade de doações de sangue para manter estoque no Carnaval

Os estoques de sangue das 22 unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) diminuem nos feriados, sendo que nestes períodos a demanda de 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Estado aumenta, especialmente em função da alta no número de traumas. Para garantir que essa distribuição se mantenha equilibrada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de doações de sangue.

“Historicamente a demanda por sangue aumenta nos feriados, devido ao crescimento no número de traumas e por isso convocamos os paranaenses, que são sempre solidários às causas da saúde, para que agendem a sua doação e ajudem a continuar salvando vidas”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O Hemepar ressalta que, devido à validade das bolsas de sangue, e também visando um atendimento mais rápido, é importante que os doadores agendem com antecedência. Esse agendamento pode ser feito online. No Hemonúcleo de Campo Mourão, o atendimento de coleta de sangue acontece normalmente na segunda-feira, 12, e na quarta-feira, 14, após o feriado de Carnaval.

DADOS

Em 2023, toda a Rede do Hemepar registrou 189.572 doações, numa média de mais de 15,7 mil doações por mês. Este ano, em janeiro, foram registradas 17.515 doações, e nos quatro primeiros dias de fevereiro, 2.094.

“No processo de doação de sangue são captados em média 450 ml a 470 ml e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes que são as hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, que é um plasma fresco congelado. Sendo assim, cada bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas”, disse a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa.

QUEM PODE DOAR

Para doar é preciso ter entre 16 a 69 anos completos, pesar no mínimo 51 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado, hidratado e apresentar um documento de identidade com foto. Os homens podem doar sangue a cada dois meses, quatro vezes ao ano. Já as mulheres, a cada três meses, numa máxima de três doações ao ano.

HEMEPAR

É responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários.

Agência Estadual de Notícias