Assinatura do RG pode ser atualizada pela internet no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) facilita a alteração da assinatura do registro geral (RG) para o cidadão com documento no Estado. A modificação pode ser feita pelo site www.policiacivil.pr.gov.br, na aba “documentos”, ou diretamente neste LINK. Esta é uma das funcionalidades da nova 2ª Via Fácil.

Ao atualizar a assinatura, o cidadão precisará também atualizar a fotografia, o contato e endereço no sistema.

A assinatura deverá ser anexada no sistema em formato pdf ou jpeg com tamanho máximo de cinco megabytes. Já a fotografia do rosto deverá ser encaminhada em formato jpeg e com tamanho máximo também de cinco megabytes. O serviço é intuitivo e apontará alterações que precisarão ser feitas, caso os arquivos estejam fora do padrão.

O sistema aceitará somente assinaturas que sejam feitas em um papel totalmente branco e com caneta preta. No momento de fazer a fotografia da assinatura é necessário ficar atento em relação à luz. A foto não poderá apresentar sombras. Uma mudança de posição da câmera do celular e a iluminação de uma luminária sobre o papel podem resolver o problema.

Após finalizado o processo e paga a guia para emissão, uma mensagem de SMS avisará quando o documento impresso estará pronto para ser retirado presencialmente pelo requerente em uma das unidades do Instituto de Identificação do Paraná.