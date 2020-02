Assinados contrato e ordem de serviço para a reforma do Ginásio JK

Foram assinados na tarde da quarta-feira pelo prefeito Tauillo Tezelli contrato e ordem de serviço para a reforma do Ginásio de Esportes JK, com recursos advindos do Governo do Estado do Paraná/Paraná Cidade, num valor contratual de R$ 647.814,58, com a contrapartida do município no valor de R$ 185.814,60.

O JK contará com adequações no acesso principal, na bilheteria, arquibancadas, depósito de materiais de limpeza, instalações sanitárias, quadra de esportes, vestiários, escada de acesso, copa, sala de musculação, calçadas externas com piso tátil e paisagismo; e a reforma da cobertura.

Estiveram também presentes o Secretário Especial do Esporte, Recreação e Lazer do Município, Marcelo de Oliveira Lima; os vereadores Edilson Martins e Edson Battilani, o Presidente da Associação Mourãoense de Basquete (Amobasquete) Izidoro Bueno, o técnico e coordenador do Projeto Amobasquete de Campo Mourão, Emerson de Souza; e Juliano Polizeli, proprietário da Construtora Inova Eirele – ME, que será a executora da obra, junto com o responsável técnico Rodrigo Santos.

“Para nós, do basquete, sem dúvida, é um presente. Tivemos nos últimos anos uma ascensão muito grande nesta modalidade, onde com muito esforço chegamos a competições nacionais principais do basquete, temos um projeto que atendemos 600 crianças, em 11 núcleos. A nossa casa é o JK, mas este já necessitava de uma reforma. E esta reforma está vindo agora, o que vai proporcionar muita comodidade e conforto para atletas, torcedores, pais, e também segurança, com certeza, nesta praça esportiva. É uma conquista para os nossos esportistas, certamente, esta reforma, pois além do basquete, outras modalidades esportivas do município também usam este espaço, que recebe até mesmo os Jogos Primários, evento que reúne um número expressivo de crianças das escolas do município”, destaca o técnico Emerson de Souza.

O Secretário Especial do Esporte, Recreação e Lazer informou que é importante pensar daqui por diante, com a reforma que vai ser realizada. “A nossa esperança é que a reforma traga um local adaptado, para que este possa comportar bem as pessoas, neste local abrigamos várias modalidades, e é importante proporcionar uma praça esportiva de qualidade para todos”, informou.

O prefeito, de forma bem clara, falou também sobre a satisfação com a reforma deste importante espaço esportivo da cidade. “Com a reforma, esperamos solucionar todas as questões que vinham sendo reivindicadas pela comunidade esportiva que frequenta aquele local, receber bem as equipes visitantes e favorecendo a prática das modalidades esportivas, especialmente o basquete, que há muitos anos tem no Ginásio JK a sua casa”, conclui.