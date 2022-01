2.571 MEI´s atendidos em 2021 pelo “robô” da Casa do Empreendedor

No ano em que o país viveu o ápice da pandemia de Coronavírus, com Campo Mourão inserida neste cenário de recorde de óbitos e medidas restritivas do primeiro semestre de 2021, o uso da tecnologia fez a diferença para pelo menos 2.571 microempreendedores individuais.

Desenvolvido pela parceria entre Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e por uma startup local chamada Delos Soluções, um time enxuto de servidores municipais, estagiários e desenvolvedores colocaram em funcionamento em abril o robô de atendimento virtual. O sistema é conhecido como Chat Bot, e simula um ser humano no atendimento aos empreendedores, fazendo perguntas simples e interagindo com eles.

“Basta saber ler e utilizar basicamente o whatsapp”, observa o secretário de Desenvolvimento Econômico Eduardo Akira Azuma. De um total de 5623 MEIs atendidos pela Casa do Empreendedor, 45,7% (2571) foram pelo chat bot, ou seja, não precisaram se deslocar e ter contato com outras pessoas para obterem os serviços. Outro dado interessante é que os usuários avaliam a qualidade do serviço ao final do atendimento, com uma nota de 0 a 10. A nota média do atendimento foi de 9,7.

O secretário lembra que praticamente todos os serviços da Casa do Empreendedor podem ser realizados pelo atendimento automático. “Nós sabíamos que uma parcela significativa dos usuários da Casa do Empreendedor não seria capaz de utilizar a tecnologia. No entanto precisávamos tentar e ao menos oferecer a possibilidade de utilização dos serviços no momento em que os empreendedores mais precisavam dos serviços da Casa”, justifica.

TECNOLOGIA

Mesmo com a liberação dos atendimentos presenciais, ainda hoje pelo menos 40% dos atendimentos ainda continuam sendo realizados pelo Chat Bot. Há microempreendedores individuais que chegaram a usar mais de 80 vezes os serviços durante o ano.

O aprendizado neste desenvolvimento também possibilitou que a startup adquirisse novas competências e novas criações para atender às necessidades dos empreendedores na situação de pandemia. “Com esta experiência colocamos no mercado produtos na área de gestão e automação de delivery, que cresceu bastante durante as restrições de atendimento presencial, além de gestão e automação de cobranças”, observa o empreendedor Jaime Vendrame Filho, que atuou diretamente no desenvolvimento do robô da Casa do Empreendedor.