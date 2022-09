Assinada reforma do Parque do Lago

Foi assinada nesta sexta-feira (23), a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação para reforma dos decks de madeira do Parque do Lago. Toda a estrutura de madeira, que encontra-se em situação precária, será substituída, bem como 74 tábuas danificadas da ponte.

O valor do investimento é R$ 258 mil, com recursos próprios do município. No ato da assinatura, o prefeito Tauillo Tezelli destacou que está em andamento projeto para revitalização completo do Parque do Lago, que é um dos principais espaços de lazer da cidade