Assinada ordem de serviço para revitalização da Praça do Fórum

A Praça Bento Munhoz da Rocha Neto (Praça do Fórum), é mais um espaço público que passará por uma ampla revitalização. O contrato e a ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação, no valor de R$ 2,7 milhões, foram assinados na manhã desta quarta-feira (21). Os recursos são de financiamento do governo federal e as obras devem ser iniciadas na segunda quinzena de janeiro.

Construída em meados de 1972, com projeto do arquiteto José Carlos Spagnuolo, a praça nunca passou por nenhum tipo de revitalização. O local é um ponto turístico da cidade e possui algumas características que diferenciam das demais, como a sede do Fórum da comarca, lanchonete, quiosque, quadra de vôlei de areia, ponto de ônibus, além de um monumento de aço inox alusivo ao lançamento do Plano Nacional de Conservação de Solos, construído em 1976.

Durante a cerimônia de assinatura, a arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento, Sayuri Yamada, fez a apresentação do projeto da praça, que contempla mais opção de lazer, atividades físicas, entretenimento, melhor acessibilidade e segurança. O projeto prevê a revitalização dos canteiros; academia ao ar livre; quadra de vôlei de areia; bica d´água; playground; áreas de convivência; canteiros de plantas; ciclo park; paraciclo; caixa d´água; abrigo de resíduos; abrigo de gás; espaços para futuras instalações de duas lanchonetes e sanitários; paisagismo e iluminação.