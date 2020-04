Assinada ordem de serviço para recape asfáltico no Lar Paraná

O prefeito Tauillo Tezelli assinou na manhã desta quinta-feira, 23, ordem de serviço e contrato para terceira etapa de recape asfáltico em diversas ruas do Lar Paraná, incluindo também a Vila Cândida, Jardim Indianópolis, Cohapar e Jardim Pio XII, numa área de 61.222,57 metros quadrados.

Serão executados serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. O investimento é de R$ 3.330.000,00, com recursos do Governo do Estado do Paraná, por meio do Paraná Cidade. A empresa executora será a Construtora Casali LTDA.

O prefeito, na presença dos representantes da construtora, vice-prefeito Beto Voidelo, vereadores e secretários, falou da parceria importante com o Governo do Estado do Paraná e os parlamentares representantes da cidade para que estas ações sejam possíveis.

“Várias ações de recape asfáltico e pavimentação já acontecem nesta região, assim como em várias outras da cidade. São várias as etapas pelas quais passamos, para chegar até a execução dos serviços, e temos tido também apoio dos vereadores e a participação do nosso secretariado e servidores para que tudo isso aconteça. No caso do Lar Paraná, nosso objetivo é em pouco tempo entregar toda aquela região com pavimentação e recape asfáltico de qualidade, bem servindo os seus moradores”, destaca.

Os trechos a receberem recape asfáltico serão:

– Rua dos Pioneiros (entre as Ruas das Tilápias e Guarani)

– Rua das Glórias (entre a Rua das Tilápias e a Avenida Presidente John Kennedy)

– Rua Tarumã (entre a Rua das Tilápias e a Avenida Presidente John Kennedy)

– Rua Lar Paraná (entre as Ruas Primavera e Guarani)

– Rua Higienópolis (entre as Ruas Luiz da Silva Résio e Tarumã)

– Rua Licínio dos Santos (entre as Ruas Luiz da Silva Résio e Tarumã)

– Via Marginal esquerda da Avenida Presidente John Kennedy – Trecho entre as Ruas Pavão e Juriti

– Rua Akibono (entre as Ruas Dom Jaime Luiz Coelho e Tarumã)

– Rua Shuei Uestuka (entre a Rua Armil Rodrigues do Prado e a Avenida Presidente John Kennedy)

– Rua Duque de Caxias (entre as ruas Tarumã e Jaime Luiz Coelho)

– Avenida Presidente John Kennedy (Via Marginal Direita) – entre a Rua Pavão – à 64 metros – e a Rua das Águias