Nota do ENEM pode garantir bolsa de até 100% no Centro Universitário Integrado

O desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pode ser a porta de entrada para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. O resultado da prova foi divulgado na quinta-feira (9) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Quem realizou a prova pode conferir o resultado na Página do Participante do Enem, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado está oferecendo condições especiais aos estudantes interessados em ingressar na graduação utilizando a nota do ENEM. Além de não precisar realizar vestibular, nem pagar taxa de inscrição, os interessados contam com descontos de até 100% em cursos presenciais e EAD, exceto Medicina.

O valor especial de mensalidade varia de acordo com a nota obtida na prova, inclusive em edições anteriores, e pode ser verificado por meio da calculadora especial disponível no site: https://calculadoraenem.grupointegrado.br. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e as aulas do primeiro semestre letivo de 2023 começam no dia 27 de fevereiro.

Os cursos de graduação presencial disponíveis neste semestre no Centro Universitário Integrado são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de RH, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Já na modalidade EAD estão disponíveis os cursos de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Tecnologia em Processos Gerenciais, Educação Física, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão e Desenvolvimento do Agronegócio, Tecnologia em Gestão Comercial, Pedagogia 2ª Licenciatura, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Design de Interiores, Tecnologia em Gestão em Logística, Tecnologia em Serviços Jurídicos, Tecnologia em Gestão Pública, Ciências Biológicas Licenciatura, Letras 2ª Licenciatura, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Letras, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Hospitalar, História, Tecnologia em Gestão de Cooperativas, Mídias Digitais, Sistemas para Internet, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.