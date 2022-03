Assembleia Geral dos Servidores Municipais irá analisar e aprovar a filiação do Sindiscam a FESSMUC

A Diretoria do Sindiscam convocou para quarta-feira, dia 30 de março às 17h30, uma Assembleia Geral dos Servidores Municipais de Campo Mourão.

Em pauta, a Análise e Aprovação de Filiação do SINDISCAM à FESSMUC (Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais do Paraná). O Encontro será online e terá a sua primeira chamada às 17h30, e a segunda chamada às 18h, desta quarta-feira.

O Link para participar estará disponível no site e nas redes sociais da entidade até as 18h de amanhã. A diretoria do Sindiscam está à disposição para dúvidas ou informações.

O que é a FESSMUC?

A Fessmuc é uma entidade sindical, a nível de Representação Estadual, que congrega e representa os Sindicatos de Servidores Públicos Municipais do Paraná. A FESSMUC é filiada a uma Entidade Nacional chamada de Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal – CUT (Confetam/CUT).

A Confederação é, hoje, a representação máxima dos servidores municipais em nível nacional, reunindo 17 federações em sua composição. Ao todo, são aproximadamente 1,4 milhões de servidores públicos municipais representados em todo o país.