Colégio Integrado promove Pesca em Família

O Colégio Integrado realiza, no próximo sábado (2), o Integrado Day – Pesca em Família. Um evento destinado a promover um dia de lazer e integração entre estudantes, familiares, professores e equipe pedagógica.

A pescaria será realizada, das 9h às 18h, no câmpus do Centro Universitário Integrado, localizado na Rua Lauro de Oliveira Souza, 440. Os interessados em participar devem se inscrever, previamente, clicando no banner do evento no site: colegio.grupointegrado.br

O evento é gratuito e os participantes devem estar atentos a alguns detalhes: vestir-se de forma confortável (dar preferência a roupas leves e tênis); levar o próprio material de pesca (vara, anzol, linha); utilizar proteção solar e repelente e deslocar-se pela trilha com cuidado.

Os organizadores do evento lembram ainda que é expressamente proibida a entrada e permanência de menores desacompanhados de um responsável no local.

SERVIÇO

O que: Integrado Day – Pesca em Família

Data: 02/04/2022

Local: Câmpus Centro Universitário Integrado – Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, área urbanizada II

Quanto: gratuito

Inscrições: colegio.grupointegrado.br