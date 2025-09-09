Assembleia dá passo para reconhecer Carneiro no Buraco como patrimônio cultural do Paraná

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, na tarde desta terça-feira (9), parecer favorável ao projeto de lei que declara o prato típico Carneiro no Buraco como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

A proposta é de autoria dos deputados estaduais Goura (PDT) e Hussein Bakri (PSD) e teve como relator o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD). O texto segue agora para análise da Comissão de Cultura antes de ser votado em plenário e, em caso de aprovação, encaminhado à sanção do governador.

Criado em 1963 por pioneiros de Campo Mourão e inspirado em práticas indígenas, o prato é preparado em um buraco no chão, forrado com lenha e folhas de bananeira, onde carne de carneiro, legumes e temperos são cozidos lentamente. Desde 1991, a Festa Nacional do Carneiro no Buraco celebra a tradição e atrai milhares de visitantes, movimentando o turismo e a economia regional.

“O Carneiro no Buraco é muito mais do que uma iguaria: é patrimônio cultural e referência de Campo Mourão no Paraná. Reconhecê-lo oficialmente é valorizar nossa história e identidade”, afirmou Goura durante a reunião.

O relator Luiz Cláudio Romanelli destacou a relevância do prato para toda a região da Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão). “Estamos falando de um símbolo que une tradição, turismo e economia local. O Carneiro no Buraco representa a força cultural do interior do Paraná e merece ser preservado como patrimônio”, disse.

Segundo os autores, a iniciativa busca garantir a preservação da memória cultural e reforçar a importância da iguaria como expressão de identidade coletiva no estado.