Cultura divulga resultado preliminar de projetos inscritos no FEPAC 2025

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, publicou na sexta-feira, dia 5, o resultado preliminar da avaliação de mérito dos projetos inscritos no Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Produção Artística e Cultural (FEPAC 2025). No total serão contemplados sete projetos, que receberão incentivo de até R$ 30 mil cada.

A lista contempla propostas em diversas áreas, como artes visuais, música, literatura, teatro, dança e circo, reforçando a pluralidade da produção cultural mourãoense. De acordo com o edital, os proponentes poderão interpor recursos referentes ao mérito até quarta-feira, dia 10 de setembro, pelo e-mail [email protected]. O resultado final está previsto para 19 de setembro de 2025, após a análise dos recursos.

“O FEPAC tem se consolidado como um instrumento fundamental de valorização da produção artística local. Este ano recebemos um número expressivo de inscrições de diferentes linguagens, o que mostra a força e a diversidade cultural de Campo Mourão. É gratificante ver artistas da cidade e da região se mobilizando e apresentando projetos de grande qualidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

Criado com o objetivo de fomentar a cultura no município, o FEPAC destina recursos a iniciativas culturais selecionadas por meio de chamamento público. A edição de 2025 busca fortalecer a circulação de trabalhos, estimular novas criações e ampliar o acesso da comunidade às manifestações artísticas.