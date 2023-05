Árvore de grande porte cai em cima de caminhão na avenida Goioerê

Uma árvore de grande porte e com a raiz apodrecida, acabou caindo sobre a cabine de um caminhão baú que passava pela avenida Goioerê, no inicio da noite de ontem. O incidente ocorreu próximo ao estádio Municipal Roberto Brzezinski.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e com o uso de um motosserra conseguiu cortar toda a parte do tronco e galhos que ficaram sobre o caminhão. Segundo as informações, pela manhã, uma carreta já teria enroscado na árvore, mexendo com sua estrutura.

No início da noite ocorreu a queda no momento em que o caminhão baú passava pelo local. A árvore atingiu a cabine, mas o motorista não se feriu.

Os bombeiros precisaram atuar com bastante cuidado para evitar mais danos no caminhão que teve também o baú amassado. Foi constatado também que a árvore estava infestada por cupins o que tornou toda sua estrutura vulnerável..