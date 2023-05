Veículo furtado em CM é recuperado na PR-323, em Cruzeiro do Oeste

A Polícia Militar recuperou nesta segunda-feira, 22, em Cruzeiro do Oeste, uma caminhoneta Ford/F1000 que havia sido furtado em Campo Mourão no início da madrugada.

A PM recebeu a informação de que após o furto os criminosos haviam saído em fuga e estavam na rodovia PR-323, onde uma equipe policial avistou o veículo seguindo sentido ao bairro rural Três Marcos, em Cruzeiro do Oeste.

Ao perceberem a presença da viatura os criminosos não obedeceram a ordem de parada dando início a uma intensa perseguição.

Durante o trajeto, outro veículo, um VW/Gol forçava ultrapassagens na viatura, no intuito de dificultar a abordagem da caminhoneta. Com o apoio de outras equipes policias do 7º BPM de Cruzeiro do Oeste, foi realizado um cerco sendo possível abordar o veículo Gol, ocupado por dois indivíduos.

Ambos já são conhecidos no meio policial por crimes como receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículo, furto simples, roubo, lesão corporal e furto qualificado. Já o condutor da caminhonete abandonou o veículo, não sendo possível localizá-lo.

A F1000 e o Gol, bem como os dois detidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste.