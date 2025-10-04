Descarte irregular de lixo volta a ser flagrado em bairro de Campo Mourão

O descarte irregular de lixo voltou a chamar atenção em Campo Mourão. Desta vez, o flagrante aconteceu na rua Vani Borges de Macedo, onde uma grande quantidade de resíduos foi deixada em um terreno baldio. Entre os materiais encontrados estavam restos de marmitas, embalagens de isopor e sacolas plásticas.

Moradores da região relatam que o acúmulo de lixo tem se tornado frequente, especialmente durante a noite, quando pessoas aproveitam a pouca movimentação para descartar os resíduos. A situação preocupa pela possibilidade de acúmulo de água e pela consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

“É revoltante ver esse tipo de atitude. Todos sofrem com o descuido de poucos”, lamentou um morador que preferiu não se identificar.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que o descarte irregular é passível de multa e pede que a população denuncie situações como essa por meio dos canais oficiais da Prefeitura.