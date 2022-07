“Arraiá da Saúde” nesta quarta-feira em todas as UBS até 20h30

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Campo Mourão (exceto no distrito de Piquirivaí) vão atender até as 20h30 nesta quarta-feira, dia 27 de julho. A campanha, denominada “Arraiá da Saúde”, visa prestar vários atendimentos à população que tem dificuldade de procurar as Unidades no horário normal de expediente.

Serão realizados testes preventivos do câncer de colo de útero e solicitação de exames de mamografia para as mulheres, bem como testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis, atendimento odontológico, atualização de vacinas, do cartão SUS e orientações sobre prevenção de IST’s.

“O intuito é promover a saúde, orientando e conscientizando as pessoas sobre os cuidados essenciais para a manutenção da saúde e a qualidade de vida, de uma forma descontraída, com a motivação das festas julinas”, explica a gerente da Atenção Básica, Suelen Lima. Ela lembra que é necessário levar os documentos (RG, CPF, Cartão SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de endereço).

HEPATITES

Nesta semana continua a campanha “Julho Amarelo”, de prevenção às hepatites virais. No expediente estendido nesta quarta-feira também serão realizados testes rápidos de hepatites B e C. No dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais.