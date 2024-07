Aroldo Gallassini, Comendador do Comércio do PR, na Acicam

O presidente do Conselho de Administração da Coamo Agroindustrial Cooperativa, José Aroldo Gallassini, que no último dia 12 recebeu a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, confirmou presença na reunião mensal que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira, a partir das 18h30min.

O encontro será realizado no Auditório Marta Kaiser e o líder cooperativista participará como convidado especial. Gallassini foi à primeira liderança de Campo Mourão e da região a receber a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, a mais alta honraria outorgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR). A cerimônia aconteceu em Curitiba, durante a 16ª edição do Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná, que marcou o transcurso do Dia do Comerciante.

Em 76 anos de existência da Fecomércio Paraná, a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná foi concedida a apenas 36 expoentes do Estado pela atuação em diferentes setores da sociedade. Na cerimônia de entrega da honraria, José Aroldo Gallassini afirmou se sentir honrado pela homenagem e ressaltou: “O comércio é o coração pulsante da nossa economia e essa comenda é o símbolo da nossa dedicação pela busca da excelência. Independente da área de atuação de cada homenageado, cada um faz a sua parte para impulsionar o desenvolvimento do Paraná”, afirmou.

O homenageado recebeu o diploma da honraria e a medalha das mãos de Darci Piana (que participou do evento como governador em exercício do Paraná) e de Ari Faria Bittencourt (presidente em exercício do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR).

A Acicam foi representada na cerimônia, na Capital, pelo presidente Francisco Viudes.