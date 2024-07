Carro é furtado de garagem de residência em Campo Mourão

Um veículo Fiat Palio WK Trekk de cor branca, foi furtado da garagem de uma residência, na Avenida Jorge Walter, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada durante a madrugada, mas a vítima só percebeu a ação criminosa na manhã de hoje.

Câmera de vigilância registrou a movimentação do criminoso, que entrou na garagem e saiu em marcha a ré até a rua. No entanto, as imagens não identificam o invasor.

A proprietária pede ajuda a quem tiver informações sobre o paradeiro do automóvel, que é usado em seu trabalho. No veículo havia peças de roupas que são comercializadas por ela.

Algumas peças são identificadas como “fardamentos”, da Igreja Assembleia de Deus. A Polícia Militar registrou a ocorrência.